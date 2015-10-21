رئيس "القومى لعمال مصر" متهما البرادعى بالخيانة: تويتاته وراء ضعف التصويت

شهد برنامج "العاشرة مساء" نشوب مشادة كلامية بين أحمد خيرى،رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر وعضو لجنة الخمسين لتأسيس الدستور، وخالد داود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، بعد أن اتهم "خيرى" القوى السياسية، والدكتور محمد البرادعى بتغريداته على "تويتر"، بالتآمر على مصر، بالتعاون مع قوى خارجية لإحباط الشعب المصرى، برعاية أحد الأحزب، مما أدى لضعف إقبال الناس فى المشاركة بالانتخابات البرلمانية، على حد قوله.



>وقال "خيرى"، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً " المذاع عبر فضائية "دريم"، إن "البرادعى ينشر الإحباط فى الشعب المصرى من خلال تويتاته وهو دا اللى خلى الشعب مش عاوز ينزل، بجانب بعض ممارسات الأحزاب السياسية، وأنا لو مكان السيسى أصدر قرارا بحل جميع الأحزاب وبناء مجتمع سياسى جديد وفقا للمواصفات الدولية، وبعض الشباب يعملون لصالح أجندات أجنبية، ويدعون للتظاهر والتوقف عن العمل طوال الوقت".

واتهم "خيرى"، البرادعى بالخيانة، ليرد "داوود" متهكما: "كدا هاديلك شهادة مكتوبة"، مستطرداً"لا يصح توزيع تهم الخيانة لأن هذا سب وقذف والنيابة هى من تقول ذلك، وهو أى حاجة تلصقوها للبرادعى، هى تويتة للبرادعى تخلى 90% يمتنعوا عن المشاركة، البرادعى إما رجل بلا فاعلية، أو تويتاته بتأثر على الشباب وأنا لا اعتقد ذلك".

وتابع داوود، أن البلد بها شباب قادر على التغيير وبناء مستقبل البلد، مشددا على ضرورة منحهم الفرصة، مشيرا إلى أن قانون انتخابات البرلمان لا يشجع على المنافسة ومشاركة الأحزاب السياسية، موجها كلامه لـ"خيرى": "كلامك يدفع الشباب للسلبية، وهم محبطون من أجواء الحديث المستمر عن المؤامرات".

- محمد البرادعى يشارك فى مؤتمر تنظمه "جوجل" بعنوان "روح العصر والفكر الخلاق"

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