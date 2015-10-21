بتعانى من ضعف جنسى أو عدم القدرة على الانتصاب؟!..اعرف السبب

"الضعف أو العجز الجنسى أو ضعف الانتصاب..كلمات نسمعها كثيرا وتشير إلى قلق كبير يصيب الرجل الذى يعانى من أى منها، وهى تدل على عدم القدرة على إقامة علاقة زوجية كاملة، وهو ما يتسبب فى الكثير من المشكلات. العجز أو عدم الانتصاب مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأزواج

>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حسين أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل بالليزر بالمركز القومى للبحوث، أن العجز الجنسى كلمة تطلق على عدم القدرة على إتمام العلاقة الجنسية بين الأزواج، وهذه المشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأزواج، ولكن بنسب مختلفة. عدم القدرة وعدم الانتصاب من أسباب العجز الجنسى

>ويتابع مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أن كلمة العجز الجنسى تطلق بعد إجراء العديد من المحاولات أثناء العلاقة الجنسية وفشلها، ولكن ليس من مرة واحدة، فقد نجد أن العجز الجنسى ناتج عن عدم القدرة على الاحتفاظ بفترة كافية لإتمام العلاقة الزوجية، أو عدم القدرة على علاقة إقامة علاقة زوجية كاملة "أى عدم القدرة على الانتصاب". الأسباب المؤدية للعجز وعدم الانتصاب الجنسى هى النفسية والعضوية

> وأخيرا يؤكد مدرس مساعد الجلدية والتناسلية، أنه فى حالة الفشل الدائم فى إتمام العلاقة الجنسية، يجب التعرف على الأسباب المؤدية إلى ذلك فقد نجد أسبابا نفسية كالمرور بالاكتئاب أو القلق أو الخلافات الزوجية الدائمة، أو مشاكل عضوية كالإصابة بمشاكل فى الظهر كالاعوجاج، أو الإصابة بمرض السكر أو التدخين، ولذلك على الزوجين ممارسة الرياضة ومعرفة السبب الأساسى عن طريق إجراء بعض الفحوصات الهامة.

شبكةعيونالإخبارية

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