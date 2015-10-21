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تونس و اليونيسف يبحثان التعاون فى مجال الطفولة

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تونس و اليونيسف يبحثان التعاون فى مجال الطفولة تونس و اليونيسف يبحثان التعاون فى مجال الطفولة
بحث وزير الشؤون الاجتماعية التونسى أحمد عمار الينباعى أمس الثلاثاء مع الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتونس ليلا بيترس والوفد المرافق لها سبل دعم علاقات التعاون المشترك فيما يتعلق بمجالات الطفولة.

وقال بيان، صادر عن الوزارة، إن اللقاء استعرض أيضا خطة العمل للفترة 2015 – 2020 والتى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بدعم السياسة الإجتماعية والصحة وإصلاح منظومة التعليم وتطوير قوانين حماية الطفولة.

ومن جانبه، قال الوزير إن استراتيجية الوزارة تعتمد على وضع خطة للحماية الإجتماعية بهدف توفير حد أدنى من الدخل والتغطية الصحية والتعليم المجانى والسكن اللائق لكل مواطن وذلك باعتماد خطة عمل مشتركة مع الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدنى.
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