أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرشحة بإمبابة: للمرة الأولى فى تاريخ الدائرة وصول 3 سيدات لجولة الإعادة

Google+ Print
مرشحة بإمبابة: للمرة الأولى فى تاريخ الدائرة وصول 3 سيدات لجولة الإعادة مرشحة بإمبابة: للمرة الأولى فى تاريخ الدائرة وصول 3 سيدات لجولة الإعادة
قالت نشوى الديب، مرشحة الحزب الناصرى بإمبابة، والحائزة على المركز الأول بين المرشحين فى إمبابة، إن نتائج دائرة إمبابة تؤكد انتهاء عهد التمييز، خاصة أنها الدائرة التى كانت تسيطر عليها الجماعة الإسلامية، مستدركة: "لكن 3 سيدات واثنان أقباط استطاعوا فى هذه المرحلة الدخول إلى مرحلة الإعادة".

وأضافت نشوى الديب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات شهدت إقبالا ضعيفا فى أول يوم ثم جاء الإقبال المتزايد خلال اليوم الثانى، موضحة أن المرأة كانت لها الكلمة الكبرى لأول مرة فى تاريخ إمبابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365