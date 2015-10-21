مرشحة بإمبابة: للمرة الأولى فى تاريخ الدائرة وصول 3 سيدات لجولة الإعادة

قالت نشوى الديب، مرشحة الحزب الناصرى بإمبابة، والحائزة على المركز الأول بين المرشحين فى إمبابة، إن نتائج دائرة إمبابة تؤكد انتهاء عهد التمييز، خاصة أنها الدائرة التى كانت تسيطر عليها الجماعة الإسلامية، مستدركة: "لكن 3 سيدات واثنان أقباط استطاعوا فى هذه المرحلة الدخول إلى مرحلة الإعادة".

وأضافت نشوى الديب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات شهدت إقبالا ضعيفا فى أول يوم ثم جاء الإقبال المتزايد خلال اليوم الثانى، موضحة أن المرأة كانت لها الكلمة الكبرى لأول مرة فى تاريخ إمبابة.