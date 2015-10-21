"الثروة السمكية ": إنتاج مصر من الأسماك مليون و570 ألف طن سنويا

كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة الثروة السمكية، استمرار العمل على إزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية والنهوض بها وإعادة تأهيلها والحد من التلوث بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإزالة الحشائش حيث أسفرت أخر الحملات عن إزالة 65 % من إجمالى تعديات بحيرات"المنزلة والبرلس ومريوط وإدكو،عن طريق استخدام كراكات وحفارات حديثة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن انتاج مصر سنويا من الأسماك حاليا بلغ مليون و570 ألف طن، مؤكدا أن هناك خطة لزيادة إنتاجنا لـ2.1 مليون طن سنويا ما يعادل زيادة 25 % من إنتاج جميع أنواع الأسماك للمحافظة على متوسط نصيب الفرد، مضيفا أن هناك تنسيق دورى مع وزارات الرى والبيئة والإسكان والداخلية، والصحة والنقل والتنمية المحلية، لإزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، والحد من تلوث مياه الصيد.

وأضاف المصدر،أن فريق متخصص من الهيئة يعمل دوريا على تطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية، وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بـ"الهيئة " يتيح لمتابعة تحليل ورصد المخزون السمكى لاستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكى، واستغلال المساحات المائية البحرية المتاحة، والتى تقدر بحوالى أربعة عشر مليون فدان فى الاستزراع السمكى

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