أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الثروة السمكية ": إنتاج مصر من الأسماك مليون و570 ألف طن سنويا

Google+ Print
"الثروة السمكية ": إنتاج مصر من الأسماك مليون و570 ألف طن سنويا "الثروة السمكية ": إنتاج مصر من الأسماك مليون و570 ألف طن سنويا
كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة الثروة السمكية، استمرار العمل على إزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية والنهوض بها وإعادة تأهيلها والحد من التلوث بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإزالة الحشائش حيث أسفرت أخر الحملات عن إزالة 65 % من إجمالى تعديات بحيرات"المنزلة والبرلس ومريوط وإدكو،عن طريق استخدام كراكات وحفارات حديثة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن انتاج سنويا من الأسماك حاليا بلغ مليون و570 ألف طن، مؤكدا أن هناك خطة لزيادة إنتاجنا لـ2.1 مليون طن سنويا ما يعادل زيادة 25 % من إنتاج جميع أنواع الأسماك للمحافظة على متوسط نصيب الفرد، مضيفا أن هناك تنسيق دورى مع وزارات الرى والبيئة والإسكان والداخلية، والصحة والنقل والتنمية المحلية، لإزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، والحد من تلوث مياه الصيد.

وأضاف المصدر،أن فريق متخصص من الهيئة يعمل دوريا على تطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية، وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بـ"الهيئة " يتيح لمتابعة تحليل ورصد المخزون السمكى لاستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكى، واستغلال المساحات المائية البحرية المتاحة، والتى تقدر بحوالى أربعة عشر مليون فدان فى الاستزراع السمكى


>- "الثروة السمكية" تتأهب لتطوير ملاحة بورفؤاد لإنتاج الأسماك شرق التفريعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر