بالصور.. مرشح مستقل يستخدم طلاب الثانوية فى الدعاية الانتخابية بالغربية

استخدم السيد عبد الحكيم، المرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة بندر المحلة بمحافظ الغربية، إحدى محافظات المرحلة الثانية، طلاب الثانوية العامة وعدد من طلبة مراحل التعليم المختلفة فى الدعاية له، خاصة أنه مدرس مواد فلسفية.

وارتدى الطلاب تيشرتات عليها صورة المرشح، ونظموا سلسلة بشرية رافعين لافتات عليها صورته واسمه فى تحد صارخ لقانون الدعاية الانتخابية.

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