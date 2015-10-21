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زوجة فى دعوى طلاق: أجر ابنته "شحاتة" بـ100 جنيه يوميا ليتعاطى مخدرات

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زوجة فى دعوى طلاق: أجر ابنته "شحاتة" بـ100 جنيه يوميا ليتعاطى مخدرات زوجة فى دعوى طلاق: أجر ابنته "شحاتة" بـ100 جنيه يوميا ليتعاطى مخدرات
أقامت "هيام ماهر" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجها "نجدى رامز" وطالبت فيها بالتفريق بينهما بعد ادمانه المواد المخدرة وقيامه بتأجير طفلته التى تبلغ 3 سنوات لإحدى السيدات اللاتى يعملن فى "الشحاتة" بالأطفال مقابل 100 جنيه فى اليوم ليجد المال اللازم للتعاطى.

وتابعت الزوجة فى دعوى الطلاق: "أنا من أسرة متوسطة الحال ترى الزواج فرصة جيدة للتخلص من أعباء الفتيات وعندما دق زوجى "نجدى" الباب استجابوا على الفور فهو شغال وصاحب صنعة ورغم عدم حصوله على شهادة وحصولى على معهد متوسط لم يعترضوا وقالوا لى الراجل مش بيعيبه غير جيبه".

وأوضحت أنه بعد الزواج كان يعاملها كاى كرسى فى المنزل يطلبها وقت حاجته فقط وخلال فتره قصيرة قاربت الـ3 شهور أدركت أنه صاحب دماغ وعندما أشتكت لاهلها قالوا أن معظم الشباب الان يتعاطى المهم انه "بيصرف عليكى"، لافتة إلى أنه بعد حملها اضطرت للتحمل.

وأضافت: رزقنى الله بابنتى "منة الله" وكان قضاء الله أن يجعلها من ذوى الاحتياجات الخاصة فواجه زوجى ذلك بسخط ومن وقتها أصبح يكرهنى ويتهمنى بأننى السبب.

واستكملت الزوجة تحكى معاناتها: "مع مرور الوقت أصبح صاحب الصنعة مهملا فى عمله ويتعاطى المخدرات بصورة أكبر حتى ظهرت عليه آثارها وقاطعوه زبائنه فأجبرنى على أخذ طفلتى لإحدى السيدات اللاتى يعملن فى الشحاتة وأجرها لهم باليوم مقابل 100 جنيه فى اليوم وعندما علمت ورفضت ضربنى وبعد شهر أخذت طفلتى وهربت ولجأت لإحدى زميلاتى التى تعمل فى مكتب محاماة وأقمت ضده دعوى الطلاق.

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