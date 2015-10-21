فرع ثقافة أسوان يتلقى مشاركات المبدعين للمشاركة فى المسابقة الأدبية

أعلن ماهر كمال، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، أن الفرع يبدأ اليوم فى تلقى مشاركات المبدعين من كافة أنحاء المحافظة، للمشاركة فى المسابقة الأدبية لعام 2015/ 2016 لدورة الأديب الراحل فؤاد قنديل.

وأشار كمال فى تصريحات له، إلى أن مجالات المسابقة تشمل "المجموعة القصصية"، والقصة القصيرة المنفردة، ودياون شعر فصحى، وقصدة الفصحى المنفردة، ودايون شعر العامية، وقصيدة العامية، والرواية، والدراسات النقدية، وتحقيق التراث، وأدب الطفل، والمقال النقدى، ويتم إرسال المشاركات على قصر ثقافة الاسماعيلية أول طريق عبده مبدى امام مركز شباب الشيخ زايد.