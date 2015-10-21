ضبط أكبر تاجر عملات أجنبية بدمياط وبحوزته أموال و"طبنجة صوت"

تمكن رجال البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط أكبر تاجر عملة بالمحافظة وبحوزته كميات من العملات الأجنبية المختلفة.

وكانت معلومات وردت لضباط إدراة البحث الجنائى بالإشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام "السيد. ح .ا " 72 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم شارع الجلاء، باتخاذه محل البقالة الخاص به مقراً للاتجار فى العملات الأجنبية.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة وطبنجة صوت سوداء اللون عيار 9 مم وعدد (4) طلقات وعدد (2) هاتف محمول.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.