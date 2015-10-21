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تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء الفرعية بالإسماعيلية بعد اقتراع سرى

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تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء الفرعية بالإسماعيلية بعد اقتراع سرى تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء الفرعية بالإسماعيلية بعد اقتراع سرى
عقد مجلس نقابة الاطباء بالإسماعيلية أمس الثلاثاء اجتماعا برئاسة الدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء وتم تشكيل هيئة المكتب و اللجان الفرعية بعد اقتراع سرى، وتضمنت هيئة المكتب الدكتور حسين إمام وكيلا للمجلس، والدكتور نزيه أحمد رفعت أمين عام للمجلس، والدكتور عاطف السماك أمين صندوق المجلس، والدكتور عمر حسونة الأمين العام المساعد، والدكتور وليد نصار أمين الصندوق المساعد.

كما تم تشكيل اللجان حيث فاز الدكتور محمد مشالى باللجنة الاجتماعية والدكتور سيد أبوزيد اللجنة العلمية والدكتور وليد نصار لجنة المنشآت الطبية والدكتور عصام عبدالوهاب لجنة الإعلام والنشر،
>وتم الاتفاق على أن يكون السبت الأول من كل شهر اجتماع الجلسة الدائمة للمجلس والمجلس الجديد.

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