"الوادى الجديد" تجهز سكنا لاستيعاب طالبات المدينة الجامعية

أنهت محافظة الوادى الجديد إجراءات تجهيز مقر مركز التدريب التابع للقوى العاملة بمدينة الخارجة لاستقبال طالبات المدينة الجامعية بفرع جامعة أسيوط فى المحافظة بإجمالى 170 طالبة حتى الآن ممن تم إخلاؤهن من المدينة الجامعية للطالبات لعدم توافر شروط قبولهن فى المدينة.

تم تجهيز المقر الجديد على الرغم من بعده نسبيا عن كليات فرع الجامعة حيث وجه اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم رئيس جامعة أسيوط بسرعة الانتهاء من تجهيز وفرش مقر المدينة الجديد بعد أن دعمت جمعية الأورمان المدينة بمبلغ 500 ألف جنيه لتجهيز المقر الجديد تمهيدا لافتتاحه .

وطلب محافظ الوادى الجديد من رئيس الجامعة سرعة تشكيل لجنة مختصة للانتهاء من تجهيز المقر الجديد وحصر عدد الأماكن الشاغرة والاحتياجات داخل مدينة الطالبات وذلك بعد ان تزايدت شكاوى الطالبات من عدم توفر أماكن لهن بالمدينة كحالات استثنائية.