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محافظ جنوب سيناء يلتقى بأمين عام الهلال الأحمر ويشكر جهودها

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محافظ جنوب سيناء يلتقى بأمين عام الهلال الأحمر ويشكر جهودها محافظ جنوب سيناء يلتقى بأمين عام الهلال الأحمر ويشكر جهودها
استقبل اللواء، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة مؤمنة كامل، أستاذ التحاليل الطبية، وأمين عام الهلال الأحمرالمصرى، على هامش مشاركة الهلال الأحمر بتجربة غرقة إحدى العبارات بميناء نويبع، وسيناريو الطوارئ المعد مسبقا، حيث يشترك به شباب 13 محافظة منهم جنوب سيناء.

وقال بيان صادر من محافظة جنوب سيناء منذ قليل، إن المحافظ قدم التهنئة لدكتورة مؤمنة كامل، على توليها منصب الأمين العام خلفا للدكتور ممدوح جبر، وأشاد بخدمات الهلال الأحمر، وطالب بالتوسع فى إنشاء وإقامة معسكرات الشباب الدولية، على غرار معسكر أبورديس، ومعسكر دهب الذى تم افتتاحه فى أعياد أكتوبر من الشهر الجارى، وطالب بعمل دراسة لتطويره وإقامة حمام سباحة، وأماكن ترفيهية به.

وكرم المحافظ الأمين العام للهلال الأحمر بتسليمها درع المحافظة، خلال حضور تجربة الطوارئ بميناء نويبع.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار المحافظ للإعلام والمتحدث الرسمى، وفؤاد عبد العظيم، مدير عام الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

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مصر 365