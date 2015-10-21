أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تكريم أسر الشهداء وحفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ

Google+ Print
عقدت ندوة بقصر ثقافة فوة بمحافظة كفر الشيح مساء أمس الثلاثاء للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد تحت شعار "العمل والإرادة معا لعام دراسى أفضل"، وتم تكريم أسر الشهداء خلال الندوة.
>حضر الندوة حسين أبو عتمان نائب رئيس مركز ومدينة فوة والمستشار العسكرى بكفر الشيخ العقيد فاروق فتحى بركات والملازم أول محمد إسماعيل نيابة عن مأمور مركز شرطة فوة ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأمانى يوسف مدير المشاركة الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ومصطفى مكى مدير إدارة فوة التعليمية وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات منها فقرات غنائية لبعض الطلاب.

وكرم المستشار العسكرى العقيد فاروق بركات ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أسرى الشهيد كريم ايو زامل، وأسرة الشهيد أحمد أبو عيطة، وأسرة الشهيد أبو العينين سمية ومحمد إسماعيل الغرباوى من مصابى حرب أكتوبر 73.

كما تضمن الحفل توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسيا وعلى بعض المشاركين والمساهمين فى الحفل.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365