بالصور.. تكريم أسر الشهداء وحفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ

عقدت ندوة بقصر ثقافة فوة بمحافظة كفر الشيح مساء أمس الثلاثاء للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد تحت شعار "العمل والإرادة معا لعام دراسى أفضل"، وتم تكريم أسر الشهداء خلال الندوة.>حضر الندوة حسين أبو عتمان نائب رئيس مركز ومدينة فوة والمستشار العسكرى بكفر الشيخ العقيد فاروق فتحى بركات والملازم أول محمد إسماعيل نيابة عن مأمور مركز شرطة فوة ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأمانى يوسف مدير المشاركة الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ومصطفى مكى مدير إدارة فوة التعليمية وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات منها فقرات غنائية لبعض الطلاب.

وكرم المستشار العسكرى العقيد فاروق بركات ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أسرى الشهيد كريم ايو زامل، وأسرة الشهيد أحمد أبو عيطة، وأسرة الشهيد أبو العينين سمية ومحمد إسماعيل الغرباوى من مصابى حرب أكتوبر 73.

كما تضمن الحفل توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسيا وعلى بعض المشاركين والمساهمين فى الحفل.

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