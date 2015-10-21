أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مديرية أمن الإسماعيلية تنفذ أكبر حملة لإزالة الإشغالات فى القنطرة غرب

Google+ Print
أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية فى بيان أمنى لها منذ قليل انه تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة التصدى لكل أنواع وصور الجريمة واستعادة هيبة الدولة فى الشارع شنت مديرية أمن الإسماعيلية اكبر حملة شهدتها المديرية تحت إشراف اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مجلس مدينة القنطرة غرب وذلك لإزالة الإشغالات بشوارع القنطرة غرب والتى تراكمت بالشوارع الرئيسية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن والتى تعوق حركة المارة من المواطنين والسيارات.

واستهدفت الحملة التى رأسها اللواء محمود ماهر مساعد مدير الأمن للأمن العام واللواء عصام عبدالوهاب شوارع القنطرة غرب الرئيسية ومنها شارع جمال عبد الناصر وشارع التحرير والمعاهدة وأسفرت الحملة عن تحرير63 محضر إشغال طريق وتحرير 52 محضر بيئة و47 محضر إدارة نشاط بدون ترخيص وتحرير 14 محضر بائع متجول بدون رخصة كما تمكنت الحملة من إزالة 630 حالة 6 إشغال "تند ، أكشاك " وتم رفع 500 حالة إشغال أخرى بمعرفة أصحابها.

شارك فى تنفيذ الحملة السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وسعيد فرج نائب رئيس المركز والمدينة وكرم الشحات سكرتير عام المركز والمدينة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365