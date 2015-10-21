مديرية أمن الإسماعيلية تنفذ أكبر حملة لإزالة الإشغالات فى القنطرة غرب

أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية فى بيان أمنى لها منذ قليل انه تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة التصدى لكل أنواع وصور الجريمة واستعادة هيبة الدولة فى الشارع شنت مديرية أمن الإسماعيلية اكبر حملة شهدتها المديرية تحت إشراف اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مجلس مدينة القنطرة غرب وذلك لإزالة الإشغالات بشوارع القنطرة غرب والتى تراكمت بالشوارع الرئيسية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن والتى تعوق حركة المارة من المواطنين والسيارات.

واستهدفت الحملة التى رأسها اللواء محمود ماهر مساعد مدير الأمن للأمن العام واللواء عصام عبدالوهاب شوارع القنطرة غرب الرئيسية ومنها شارع جمال عبد الناصر وشارع التحرير والمعاهدة وأسفرت الحملة عن تحرير63 محضر إشغال طريق وتحرير 52 محضر بيئة و47 محضر إدارة نشاط بدون ترخيص وتحرير 14 محضر بائع متجول بدون رخصة كما تمكنت الحملة من إزالة 630 حالة 6 إشغال "تند ، أكشاك " وتم رفع 500 حالة إشغال أخرى بمعرفة أصحابها.

شارك فى تنفيذ الحملة السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وسعيد فرج نائب رئيس المركز والمدينة وكرم الشحات سكرتير عام المركز والمدينة.

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