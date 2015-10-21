شاهد بالفيديو | خليجى فى مطعم يتحرش جنسيًا بفتاة صغيرة

إنتشرت ظاهرة التحرش الجنسى فى العديد من معظم دول العالم ، و أصبحت الفتيات و السيدات يقابلن جميع نواع التحرش سواء الجنسى أو اللفظى.

تشير بعض التقارير أن مشكلة التحرش الجنسى أصبحت ظاهرة منتشرة بين بعض الرجال و المراهقين ، و بعض الفتيات مسؤولة أيضًا عن تلك الوقائع ، و ذلك بسبب زيادة حالات الطلاق ، و العنوسة المبكرة للفتيات ، و عدم الزواج بالنسبة للشباب الغير قادر ، و ذلك بسبب المغالاة فى الطلبات المادية.

على النحو الأخر تجد بعض الرجال اللذين تغيب عقلهم عن عادات و تقاليد المجتمع الشرقى الذى تربينا عليه ، و هم يقومون بعمليات تحرش جنسى ، و الأمر ليس عى الفتيات الشابات فقط ، بل وصل الأمر إلى التحرش الجنسى و الجسدى بالفتيات الصغيرة.

و فى ذلك الفيديو ننشر مقطع تم تصويره لأحد الأشخاص فى أحد دول الخليج العربى ، و هو لرجل خمسينى خليجى ، و تم تصويره و هو يتحرش بفتاة صغيرة و قد يكون عمرها أقل من 10 سنوات.

حقق مقطع الفيديو للرجل الخليجى أكثر من 400 ألف مشاهدة منذ عرضه على اليوتيوب ، و لاقى هجوم كبير على الخليجى ، و وصفه البعض بالعفن.

لمشاهدة الفيديو :

شبكةعيونالإخبارية

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