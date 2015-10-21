أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. حول العالم

شاهد بالفيديو | خليجى فى مطعم يتحرش جنسيًا بفتاة صغيرة

Google+ Print
شاهد بالفيديو | خليجى فى مطعم يتحرش جنسيًا بفتاة صغيرة شاهد بالفيديو | خليجى فى مطعم يتحرش جنسيًا بفتاة صغيرة

إنتشرت ظاهرة التحرش الجنسى فى العديد من معظم دول العالم ، و أصبحت الفتيات و السيدات يقابلن جميع نواع التحرش سواء الجنسى أو اللفظى.

تشير بعض التقارير أن مشكلة التحرش الجنسى أصبحت ظاهرة منتشرة بين بعض الرجال و المراهقين ، و بعض الفتيات مسؤولة أيضًا عن تلك الوقائع ، و ذلك بسبب زيادة حالات الطلاق ، و العنوسة المبكرة للفتيات ، و عدم الزواج بالنسبة للشباب الغير قادر ، و ذلك بسبب المغالاة فى الطلبات المادية.

على النحو الأخر تجد بعض الرجال اللذين تغيب عقلهم عن عادات و تقاليد المجتمع الشرقى الذى تربينا عليه ، و هم يقومون بعمليات تحرش جنسى ، و الأمر ليس عى الفتيات الشابات فقط ، بل وصل الأمر إلى التحرش الجنسى و الجسدى بالفتيات الصغيرة.

و فى ذلك الفيديو ننشر مقطع تم تصويره لأحد الأشخاص فى أحد دول الخليج العربى ، و هو لرجل خمسينى خليجى ، و تم تصويره و هو يتحرش بفتاة صغيرة و قد يكون عمرها أقل من 10 سنوات.

حقق مقطع الفيديو للرجل الخليجى أكثر من 400 ألف مشاهدة منذ عرضه على اليوتيوب ، و لاقى هجوم كبير على الخليجى ، و وصفه البعض بالعفن.

لمشاهدة الفيديو :

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد