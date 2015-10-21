شاروخان يتسلم دكتوراه فخرية من جامعة أدنبرغ

تسلّم شاروخان دكتوراه فخرية من جامعة إدنبرغ في بريطانية على مجمل أعماله التمثيلية و المجال الإنسانيّ.

وقد أعرب النجم البوليوودي عن سعادته بتسلّم هذا التكريم المميز حيث قال:

إنّه لفخر كبير أن يتمّ تكريمي من قبل جامعة إدنبرغ واتباع خطى العديد من المفكرّين والقادة والشخصيات المهمة.

وعند تسلّمه الدرع التكريمي، ألقى الدكتور شاروخان كلمة مؤثرة تناول فيها مواضيع متعلّقة بالحياة والحب والتمثيل، قائلاً:

إليكم الدرس الأول الذي تعلّمته من هذه الحياة، وقد استوحيته من فيلم Deewana: الجنون، وأعني بذلك الجنون الجيّد والرومانسي، وهو الشرط الأساسي لحياة سعيدة وناجحة. تعرّف إلى أنواع جنونك واستعملها لتعيش حياتك.

هذا وتتطرّق بطل فيلم Dilwale إلى موضوع الخوف والشجاعة والقوة وغيرها من المواضيع التي تتوجّه إلى القلب قبل العقل، وأكّد أن الحب يساعد الفرد على مسامحة الآخر بغض النظر عن الأذية التي تسبّب بها له.

وختم شاروخان كلامه المؤثر هذا مشدداً على أهمية الإستمتاع بطعم الحياة قبل فوات الأوان وضرورة ملاحقة الأحلام والعمل على تحقيقها .

شاروخان يحتفل بمرور 23 عاماً على مسيرته الفنية