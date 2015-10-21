أوس الشرقي يفوز بجائزة أفضل إخراج في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

حاز المخرج العراقي أوس الشرقي جائزة أفضل إخراج عن مسلسل "سيلفي" الذي عرض على قناة mbc، في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.

وحافظ الشرقي على نجاحه في موسم رمضان للعام الخامس على التوالي بعد "هندستاني" بجزئيه و"واي فاي" الجزءين الثاني والثالث، ومن خلال مسلسل "سيلفي" الذي شارك من خلاله في سباق دراما رمضان هذا العام.

واستطاع فرض أسلوبه في التعامل مع النجوم الكبار أمثال ناصر القصبي ويوسف الجراح وحبيب الحبيب وعبدالإله السناني وأسعد الزهراني داخل كواليس العمل، وأظهرهم بأداء تمثيلي يختلف جذرياً عن أدائهم في أعمال سابقة، وقدم رؤية فنية مختلفة تماماً عن "واي فاي".

ولم يشغل بال أوس المنافسة نهائياً مع الأعمال الرمضانية، وكان تفكيره منصباً على تقديم عمل فني راق ومحترف يحظى بإعجاب الجمهور، وسعى في هذا العمل أيضاً للخروج بعيداً في الرؤية والشكل والصورة عن مسلسل "طاش ماطاش" حتى لا يتهم بالتقليد.

ومسلسل "سيلفي" من إنتاج mbc ، وتنفيذ مؤسسة نوافذ للإنتاج الإعلامي التي تعود ملكيتها لناصر القصبي، وأشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل التي ضمت كلاً من: خلف الحربي الذي أشرف على العمل، وناصر العزاز وعبدالرحمن الوابلي وعبدالعزيز المدهش وسعد المدهش وسامي الفليح وحسن الحارثي وأماني السليمي، والمشرف على الإنتاج عبدالرحمن الزايد، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة ناصر القصبي وعدد من نجوم السعودية والخليج ومنهم: يوسف الجراح وحبيب الحبيب وأسعد الزهراني ومحمد الطويان وعبدالإله السناني وخالد سامي وهيا الشعيبي وعبير أحمد وريماس منصور وبشير الغنيم وأفنان فؤاد وأمينة العلي وعبدالله عسيري وشيلاء سبت.

وتتقدم أسرة "سيدتي" بالتهنئة للمخرج أوس الشرقي على فوزه في السباق الرمضاني، متمنية له دوام النجاح والإبداع.

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