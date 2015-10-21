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منزل كريستين ماكونيل المرعب جذب الآلاف على إنستقرام

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الثلاثاء 20-10-2015 22:54

إستخدمت الفنانة الأمريكية، كريستين ماكونيل، تصاميم مرعبة لمنزل والديها، بأشكال تذكّر بأفلام الرعب والقصص الخيالية، وأحاطته بشباك العنكبوت لمزيد من الرعب والإثارة.

وكانت كريستين تتابع فيلم، البيت المتوحش، عندما خطرت لها هذه الفكرة، واستغرق العمل منها لإكمال المشروع فترة 4 أيام متتالية، قبل أن تحصل على هذه التحفة الفنية المرعبة التي جذبت لها أكثر من 24 ألف إعجاب على موقع إنستغرام، بحسب صحيفة هافنغتون بوست الأمريكية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تزيّن فيها كريستين منزل والديها بوحي من أفلام الرعب، إذ سبق وصنعت نماذج للخفافيش والأشباح، إلا أن عملها هذا العام نال استحسان الكثيرين بعد أن أدخل الفزع على قلوبهم.

 

 

 

 

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