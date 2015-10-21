ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص فى سرقة السيارت وإعادتها مقابل مبالغ مالية

تمكنت مديرية أمن الغربية بقيادة اللواء نبيل عبد الفتاح من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبعد تعدد البلاغات لمباحث الغربية بسرقة السيارت، تم تشكيل فريق بحث وتبين أن مرتكب السرقات تشكيل عصابى مكون من "سيد م م - 26" عاطل و"عاصم ح ح س" - 27 عاما - عاطل (هارب)، و"عبده ف م -18 عاما" عاطل (هارب)، و"أحمد م ش - 17 - عاطل".

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول بحوزته سيارة و11 مفتاح سيارة، وبمواجهته اعترف بالاشتراك فيى13 عملية سرقة مع المتهمين الهاربين وإعادتها لمالكيها بمقابل مادى عقب التفاوض معهم، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.