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الغرفة التجارية بسوهاج تنظم اليوم ورشة عمل لأصحاب شركات التكنولوجيا

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الغرفة التجارية بسوهاج تنظم اليوم ورشة عمل لأصحاب شركات التكنولوجيا الغرفة التجارية بسوهاج تنظم اليوم ورشة عمل لأصحاب شركات التكنولوجيا
قال أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن الغرفة تعقد اليوم الأربعاء ورشة عمل لأصحاب الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والحاسب الآلى بسوهاج بشأن منح التدريب المقدمة من الشعبة العامة للحاسب الآلى والبرمجيات.

وأضاف الناظر فى تصريحات له أن الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية سوف تنظم أيضا مجموعة من الدورات التدريبية لأصحاب الأعمال والشركات العاملة بمجال الحاسب الآلى والبرميجات وأعضاء الغرفة التجارية بسوهاج، مشيرا إلى أن الغرفة تهدف إلى رفع كفاءة هذه الشركات وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة القدرة التنافسية خصوصا فى الصعيد الذى يفتقر إلى مثل هذه المنح والدورات.

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