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النيابة تجدد حبس متهم فى حادث استهداف سفارة النيجر 15 يومًا

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النيابة تجدد حبس متهم فى حادث استهداف سفارة النيجر 15 يومًا النيابة تجدد حبس متهم فى حادث استهداف سفارة النيجر 15 يومًا
جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس "إبراهيم. أ" أحد أعضاء الخلية التى استهدفت سفارة النيجر بشارع الهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

ويأتى ذلك بعدما وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة واستهداف المنشآت العامة والتخطيط لاستهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين المحبوسين وأمرت بسرعة ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين فى الخلية التى استهدفت سفارة النيجر، والذين وردت أسماؤهم على لسان المتهمين المحبوسين على ذمة القضية أثناء التحقيقات.

وضمت قائمة المتهمين المحبوسين كلا من "محمد ج ر"و" أحمد ع.ع" و"عبد الله ى ص" و"علاء الدين س " و" محمد س ح" و"يحيى م ص" و" محمد ع أ"و" محمد س أ" و" أحمد ع ع"، حيث وجهت لهم النيابة تهمة استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

واعترفت العناصر المضبوطة باعتناقهم الأفكار الجهادية والتكفيرية، ورصد القوات الأمنية المكلفة بتأمين البنوك والسفارات وسيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال، وبعض محال المصوغات المملوكة لأبناء الطائفة المسيحية، بعض ضباط وأفراد هيئة الشرطة) تمهيداً لاستهدافها والاستيلاء على أسلحة أفراد الخدمات المعينة.

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مصر 365