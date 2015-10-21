ليلة_الابطال بالفيديو – كعب فيجولي يحلق بفالنسيا.. وصاروخ هالك يؤكد صدارة زينيت

(إفي): شهدت الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة مساء اليوم فوز مستحق لفالنسيا على ضيفه جنت البلجيكي 2-1 ، فضلا عن فوز كبير لزينيت سان بطرسبرج الروسي على ليون الفرنسي 3-1.

وارتفع رصيد زينيت إلى 9 نقاط يؤكد بها صدارته للمجموعة، ويتجمد رصيد ليون عند نقطة وحيدة في المركز الأخير، بينما زاد فالنسيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ويظل جينت في المركز الثالث بنقطة واحدة أيضا.

ففي المباراة الأولى، تقدم فالنسيا عن طريق لاعبه الجزائري سفيان فيغولي في الدقيقة 15 بعد كرة عرضية من الناحية اليمنى تسقط داخل منطقة الجزاء ويتعامل معها فيغولي وسط حراسة دفاع الفريق البلجيكي ليودعها بالكعب إلى داخل المرمى.

وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 40 بعد تمريرة طولية إلى داخل منطقة جزاء فالنسيا يفشل الدفاع في التعامل معها لتجد توماس فوكيت على الناحية اليمنى الذي يصوب الكرة بكل قوة بيسراه إلى أعلى الزاوية اليمنى لشباك الفريق الإسباني.

ويهدي الصربي ستيفان ميتروفيتش لاعب جينت، هدف التقدم مجددا للفريق الإسباني بعد عدة محاولات من لاعبي فالنسيا للاختراق حيث سدد خوسيه لويس جايا الكرة من الجبهة اليسرى داخل منطقة جزاء جينت لتصطدم الكرة بميتروفيتش وتحول اتجاهها إلى داخل المرمى في الدقيقة 72.

وفي مباراة زينيت وليون، افتتح أرتيم جيوبا التسجيل مبكرا لصالح الفريق الروسي بعد ربكة أصابت دفاع أصحاب الأرض لتصل الكرة إلى أوليج شاتوف في الجبهة اليسرى الذي يمررها إلى جيوبا المتمركز بشكل ممتاز أمام مرمى ليون ولم يتوان عن تسديد الكرة بهدوء وقوة على يسار الحارس يوري لوديجين في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 49 اقتنص أليكساندر لاكازيت كرة ملعوبة من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وحولها بالكعب إلى داخل مرمى حارس زينيت في أقصى اليسار وسط متابعة دفاع الفريق الروسي.

ويرد زينيت بهدف ثان في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي كبير حيث مر المهاجم البرازيلي هالك بالكرة من دائرة وسط الملعب وسط تقهقر المدافعين أمامه ليسدد الكرة قوية ساقطة من أمام منطقة جزاء ليون تمر من فوق الحارس.

ويعزز البرتغالي داني تقدم فريقه عن طريق هدف ثالث في الدقيقة 83، بعد هجمة مرتدة تصل إلى أوليج شاتوف في الجبهة اليسرى الذي يخترق منطقة جزاء ليون ويمرر الكرة إلى داني ليضعها بسهولة على يمين حارس ليون.

شاهد أهداف مباراة فالنسيا وجنت

شاهد أهداف مباراة زينيت وليون