أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الابطال – فينجر يوضح لماذا انتصر أرسنال على بايرن

Google+ Print
#ليلة_الابطال – فينجر يوضح لماذا انتصر أرسنال على بايرن #ليلة_الابطال – فينجر يوضح لماذا انتصر أرسنال على بايرن

"كنا نعلم إنهم سيستحوذون على الكرة دائما" هكذا بدأ آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تصريحاته في أعقاب الفوز على بايرن ميونيخ.

وكان أرسنال قد تغلب على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة (طالع التفاصيل).

وتحدث فينجر عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"المباراة كانت بين فريقين يعرفون كيف يلعبون كرة القدم جيدا".

وأضاف متحدثا عن سبب الفوز"كنا نعلم إنهم سيستحوذون على الكرة دائما ولكننا كنا أفضل منهم في الانضباط التكتيكي داخل الملعب وذلك أدى للانتصار في النهاية".

وبسؤاله عن سبب مشاركة أوليفييه جيرو مسجل الهدف الأول في الشوط الثاني أجاب"هو مهاجم مزعج خاصة في الألعاب الهوائية ولذلك قررت إشراكه في ذلك التوقيت".

وأتم"نحن كنا نركز في الفترة الماضية على الدوري الإنجليزي ولكن ذلك لا يعني التفريط في مشوارنا بدوري الأبطال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع