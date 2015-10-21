ليلة_الابطال – فينجر يوضح لماذا انتصر أرسنال على بايرن

"كنا نعلم إنهم سيستحوذون على الكرة دائما" هكذا بدأ آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تصريحاته في أعقاب الفوز على بايرن ميونيخ.

وكان أرسنال قد تغلب على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة (طالع التفاصيل).

وتحدث فينجر عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"المباراة كانت بين فريقين يعرفون كيف يلعبون كرة القدم جيدا".

وأضاف متحدثا عن سبب الفوز"كنا نعلم إنهم سيستحوذون على الكرة دائما ولكننا كنا أفضل منهم في الانضباط التكتيكي داخل الملعب وذلك أدى للانتصار في النهاية".

وبسؤاله عن سبب مشاركة أوليفييه جيرو مسجل الهدف الأول في الشوط الثاني أجاب"هو مهاجم مزعج خاصة في الألعاب الهوائية ولذلك قررت إشراكه في ذلك التوقيت".

وأتم"نحن كنا نركز في الفترة الماضية على الدوري الإنجليزي ولكن ذلك لا يعني التفريط في مشوارنا بدوري الأبطال".