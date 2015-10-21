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مؤتمر جارسيا - عن سبب التعادل رغم التقدم 4-2.. والنبأ السعيد

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مؤتمر جارسيا - عن سبب التعادل رغم التقدم 4-2.. والنبأ السعيد مؤتمر جارسيا - عن سبب التعادل رغم التقدم 4-2.. والنبأ السعيد

"مازالت المشكلة قائمة.. نسجل كثيرا لكن تستقبل شباكنا أهدافا كثيرة أيضا" هكذا عبر رودي جارسي المدير الفني لروما عن استيائه من فقدان نقطتين أمام باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل روما مع مضيفه ليفركوزن 4-4 في مباراة مجنونة.. إذ تأخر الجيلاروسي في بداية المباراة 2-0 ثم قلب النتيجة إلى 4-2 قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين متتاليين.

والتالي ما قاله رودي جارسيا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة..

"خططنا لأن نبادر بالهجوم ولا نرجع للدفاع.. ورغم اهتزاز شباكنا مرتين في البداية إلا أننا نجحنا في العودة وجعلها 4-2.. لهذا نحن مُحبطين من التعادل".

"الفريق يستحق الفوز اليوم، سنكون أفضل في المباراة المقبلة لكن التعادل لا يزال نتيجة جيدة".

"لا ألوم أحد على التعادل.. فعندما نسجل الفريق كله يكون سببا في هذا، وعند اهتزاز شباكنا أيضا الفريق ككل يكون سببا في ذلك".

"عندما تراجعنا للخلف مع نهاية المباراة تركنا الكرة لباير ليفركوزن ليتبادلوها وتسبب هذا في التعادل".

"للأسف الأخطاء لم تكن فردية بل جماعية للفريق ككل.. وعموما إدين دجيكو شارك ويشعر بأنه في حالة جيدة وهذه هي الأنباء السعيدة".

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