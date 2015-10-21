رئيس التحرير التنفيذى لـ"برلمانى": جاهزون للبرلمان.. وسننافس"اليوم السابع"

أكد الزميل محمود سعد الدين، رئيس التحرير التنفيذى لموقع "برلمانى"، أن الموقع جاهز لمجلس النواب المقبل بفريق عمل متميز، يعمل على الشق العملى السريع، لمراقبة عمل النواب، وتقديم الوجبة البرلمانية التى يمكن من خلالها مساعدتهم على أداء مهامهم.

وأضاف رئيس التحرير التنفيذى لموقع "برلمانى"، خلال حواره مع الإعلامى المتميز نصر القفاص، مقدم برنامج "البرلمان" المذاع عبر فضائية "on tv"، أن الموقع يهدف إلى تقديم خدمة إخبارية مميزة، مستطردا: "نحن موقع طموح ونستهدف ان ننافس موقع اليوم السابع".

وأوضح "سعد الدين"، أن شعار "برلمانى" عين للنائب وعين عليه، بمعنى تقديم وجبة برلمانية للنائب، عن التشريعات والقوانين التى يريد مناقشتها، بالإضافة إلى مراقبة تحركاته بدائرته وعلاقة بالمسئولين ومدى تفاعله داخل مجلس النواب.

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