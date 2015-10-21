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برنامج صحى لتنظيف الرئتين في خلال ثلاثة ايام فقط لتعود اكثر صحة و خالية من الامراض

  • الصحة
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برنامج صحى لتنظيف الرئتين في خلال ثلاثة ايام فقط لتعود اكثر صحة و خالية من الامراض برنامج صحى لتنظيف الرئتين في خلال ثلاثة ايام فقط لتعود اكثر صحة و خالية من الامراض

يعد التدخين احد اهم الاشياء المسئولة عن تهديد امن و سلامة الرئتين , و تعرضهم للاصابة للعديد من الامراض الخطيرة التي قد تؤدي الى الموت  , و لكن للامنه لم يعد التدخين وحده هو الخطر الوحيد الذي يهدد سلامة الرئتين , في ظل وجود هذا الكم من التلوث البيئى و السمعى و البصري الذي يحيط بنا اليوم من كل الجانب في حياتنا اليومية .

و مشاركة من نجوم مصرية في الحفاظ على صحة القراء , نقدم لك عزيزي القارئ طرق و خطوات سليمة للعمل على تنظيف الرئتين خلال ثلاثة ايام فقط  , و بداية ننصح  بعدد من الامور التالية :

    أولا : ان يتم البعد نهائيا عن تناول اي منتجات للالبان قبل البدء في البرنامج , بسبب تجنب الاصابة باي نوع من انواع البكتيريا .
    ثانيا : تجنب عدم القيام اي من الاعمال الشاقة و التي تؤدى للضغط على الرئتين .

و اليكم البرنامج الصحي لتنظيف الرئتين في خلال ثلاثة أيام :

    في اليوم الاول : تناول فنجان من الشاي قبل النوم  مباشرة , حيث يعمل على اطلاق السموم من الجسد .
    في اليوم الثاني :
    : يتم عصر عدد 2 ليمونة على كوب من الماء , و يتم تناوله قبل  الافطار  , على ان يتم كوب من عصير الاناناس او الجريب فروت بعد الافطار مباشرة ,
    خلال وجبة الغداء يتم شرب العصائر الغنية بالبوتاسيوم و التي تعمل على تنشيط خلايا الجسم و بالتالي فهى تسرع من عملية تطهير الجسم من السموم .
    و قبل النوم مباشرة يفضل شرب كوب من التوت البري و الذي يقى الرئتين تماما من خطر الاصابة بالسرطان .

و يكرر بهذا النظام و الروتين , خلال اليوم الثالث لتحصل بعدها على رئتين نظيفتين خالية منالتلوث و الشوائب .

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