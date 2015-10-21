اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "أحداث ميدان لبنان"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء محاكمة 23 متهمًا، بينهم 4 محبوسين، و19 مخلى سبيلهم، فى فضية أحداث عنف ميدان لبنان.

وطلب الدفاع فى الجلسة الماضية، سماع شهود الإثبات والنفى والتصريح باستخراج شهادة من إدارة مرور الجيزة، بشأن ما إذا كان الطريق تم قطعه وقت الحادث فى 19 نوفمبر الماضى أم لا، والتصريح باستخراج شهادة من النقل العام لنفس الهدف.

أسندت النيابة العامة للمتهمين التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى.