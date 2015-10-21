اخذ ملعقة واحدة من هذا يوميا تفقدك حتى 10 كيلو بدون أي تعب أو ريجيم أو رياضة تعرف عليه.

كلنا نعرف بأن الريجيم أمر صعب و لا يقدر الكل على تحمله و إتباع نظام أكل قاسي حيث يحرم الإنسان نفسه من أطعمة يحبها فقط من أجل أن يخسر بعض الكيلو غرامات و إن توقف ربما لشهر فقط فقد يعود أكثر من ما كان و هذا يعني بأنه يجب البحث عن حلول أخرى للأمر و هنا أتينا لكم بطريقة رائعة لإنقاص الوزن فقط بعمل خليط و أخذ ملعقة منه يوميا فلنتعرف عليه .

ملعقة عسل

ملعقة قرفة

ملعقة من الزنجبيل المفروم

ملعقة كركم مطحون

ملعقة قشر ليمون مبشور

و الطريقة هي بعمل خليط متجانس من هذه المكونات و من ثم أخذ ملعقة يوميا قبل النوم على شرط أن تكون وجبة العشاء وجبة خفيفة و ليست كثيرة الدسم و سيكون أروع لو كانت فقط عبارة عن علبة زبادي بدون دسم و بنصح بإتباعها على الأقل لمدة 30 يوم يوميا لمشاهدة نتائج جيدة و الأمر حقا يستحق التجربة فأنت لن تتعب و لن تخسر شيئا من أجل أن يصير لك جسد أجمل.

شبكةعيونالإخبارية

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