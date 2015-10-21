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اخذ ملعقة واحدة من هذا يوميا تفقدك حتى 10 كيلو بدون أي تعب أو ريجيم أو رياضة تعرف عليه.

  • الصحة
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اخذ ملعقة واحدة من هذا يوميا تفقدك حتى 10 كيلو بدون أي تعب أو ريجيم أو رياضة تعرف عليه. اخذ ملعقة واحدة من هذا يوميا تفقدك حتى 10 كيلو بدون أي تعب أو ريجيم أو رياضة تعرف عليه.

كلنا نعرف بأن الريجيم أمر صعب و لا يقدر الكل على تحمله و إتباع نظام أكل قاسي حيث يحرم الإنسان نفسه من أطعمة يحبها فقط من أجل أن يخسر بعض الكيلو غرامات و إن توقف ربما لشهر فقط فقد يعود أكثر من ما كان و هذا يعني بأنه يجب البحث عن حلول أخرى للأمر و هنا أتينا لكم بطريقة رائعة لإنقاص الوزن فقط بعمل خليط و أخذ ملعقة منه يوميا فلنتعرف عليه .

ملعقة عسل
    ملعقة قرفة
    ملعقة من الزنجبيل المفروم
    ملعقة كركم مطحون
    ملعقة قشر ليمون مبشور

و الطريقة هي بعمل خليط متجانس من هذه المكونات و من ثم أخذ ملعقة يوميا قبل النوم على شرط أن تكون وجبة العشاء وجبة خفيفة و ليست كثيرة الدسم و سيكون أروع لو كانت فقط عبارة عن علبة زبادي بدون دسم و بنصح بإتباعها على الأقل لمدة 30 يوم يوميا لمشاهدة نتائج جيدة و الأمر حقا يستحق التجربة فأنت لن تتعب و لن تخسر شيئا من أجل أن يصير لك جسد أجمل.

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