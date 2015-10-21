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الشعر القصير يفقد لميس التركية أنوثتها !

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الشعر القصير يفقد لميس التركية أنوثتها ! الشعر القصير يفقد لميس التركية أنوثتها !

الثلاثاء 20-10-2015 16:25

احتلّ الشعر القصير أغلبية عروض الجمال، واعتمدته الكثيرات من النجمات. لكن الصدمة المفاجئة كانت مع الممثلة التركية لميس، التي قصّت شعرها بشكل قصير جداّ. كانت تتميز هذه النجمة بجمال شعرها الطويل الكثيف والصحيّ، وكانت من أبرز الوجوه الجمالية لإعلانات مستحضرات الشامبو والعناية بالشعر.

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وعلى الرغم من انتشار الشعر القصير بأشكال متنوّعة مع الغرة الطويلة واختلاف مستوى طول الشعر من جهة وأخرى، بالإضافة إلى صيحات جديدة في تسريحات الشعر القصير، فإن لميس حافظت على التسريحة القصيرة التقليدية. يرى البعض أنّ هذا الطول يفقد المرأة أنوثتها، ويجعلها تبدو كبيرة في السنّ، ولا سيما لميس، التي اشتهرت بجمال شعرها، في حين يشدد البعض الآخر على أنّ الشعر القصير يسلط الضوء على جمال الوجه ويمنح المرأة إطلالة مميزة.
بعد مقارنة الصور، نلحظ أنّ الشعر القصير جعل لميس تبدو متعبة، وأبرز تجاعيد وجهها، إلا أنها لا تزال جميلة وجذابة .
أما أنت سيدتي، فهل تفضلين لميس بالشعر القصير؟

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