انعمي بالجمال مع ماسكات سيفورا خلال النوم!

اخترعت سيفورا Sephora الطليعيّة في صيحات الجمال ، مجموعة جديدة من الماسكات الليليّة، مغلّفةً كلّ ماسك على حدة. وتمتاز بأنّها سهلة الاستعمال ومثالية للحياة التي تغصّ بالانشغالات. تضمّ المجموعة 8 ماسكات صغيرة جميلة، تزهو بلمسة كافية من الألوان. أما بالنسبة لطريقة الاستخدام، فهي سهلة وبسيطة، إذ يكفي أن تضعي القليل منها على وجهك، بعد تنظيفه تماماً باستعمال إسفنجة كونجاك.

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إليك خصائص كلّ ماسك:

-ماسك العسل الليلي: يعمل أثناء النوم على تغذية البشرة وتهدئتها، بفضل خلاصة العسل.

-ماسك الورد الليلي: يمنحك بشرة مشرقة، بفضل خلاصة الورد الطبيعي.

-ماسك الجنسنغ الليلي: يتميّزبالتركيبة الغنيّة بخلاصة جذور الجنسنغ الطبيعية، التي توحّد البشرة وتشدّها.

-ماسك الرمّان الليلي: يزوّد بشرتك بالطاقة، بفضل خلاصة الرمّان وخصائصه المضادّة للإجهاد.

-ماسك فطر الينجزي الليلي: غنّي بخلاصات فطر الينجزي المضادّة للأكسدة والمهمّةَ لتجديد البشرة.

-ماسك اللوتس الليلي: ينعّم البشرة، بفضل خلاصة زهرة اللوتس الطبيعية.

-ماسك اللؤلؤ الليلي: يمنح وجهك الإشراق ويخفّف ظهور عيوب البشرة، بفضل فعاليته في توحيد لون البشرة.

-ماسك الشاي الأخضر الليلي: يمنح البشرة صفاء ويخلّصها من اللمعان.

تابعي الصور لمزيد من التفاصيل.

تجربة محررة الجمال:

لقد اختبر فريق تحرير قسم الجمال في "سيدتي نت" ماسكات سيفورا وكانت التجربة مميزة لناحية ملاحظة الفارق على البشرة في اليوم التالي حيث بدت البشرة مرتاحة ونضرة وخالية من علامات التعب اضافة الى الاحساس بالانتعاش فور وضعه حيث تعمل المكونات على تعزيز غذاء الخلايا. يمكن لهذه الماسكات الفعالة ان تخلصك من مشاكل عدة في بشرتك لعل اولها واهمها تجديد وتغذية بشرتك.