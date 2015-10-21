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فيصل بن خالد يوجه بتشكيل لجنتين بعد فوز «أبها عاصمة للسياحة العربية»

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فيصل بن خالد يوجه بتشكيل لجنتين بعد فوز «أبها عاصمة للسياحة العربية» فيصل بن خالد يوجه بتشكيل لجنتين بعد فوز «أبها عاصمة للسياحة العربية»
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الأمير فيصل بن خالد

أبها - يحيى الشبرقي

    أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحضير بعد فوز مدينة أبها عاصمة السياحة العربية 2017م.

ويرأس أمير المنطقة اللجنة، وتضم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية: رئيس المنظمة العربية للسياحة، ووكيل إمارة منطقة عسير، وأمين منطقة عسير، ومدير شرطة منطقة عسير، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ومدير عام الزراعة بعسير، ومدير عام النقل بعسير، ومدير عام خدمات الركاب والمبيعات بالمنطقة الجنوبية، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعسير. وتعمل هذه اللجنة على رسم السياسات والإستراتيجيات العامة واعتماد التوصيات من اللجنة التنفيذية، واعتماد الخطط والبرامج والأنشطة الخاصة بعاصمة السياحة، وتوجيه الجهات ذات العلاقة لضمان توافق جميع الأهداف والمبادرات للخروج بأفضل النتائج، إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات والدعم الإداري والمالي لنجاح أعمال اللجنة التنفيذية. كما شمل قرار الأمير فيصل بن خالد تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين المنطقة، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة نائباً له، ومدير مشروع مبادرة "عسير.. وجهة سياحية رئيسية على مدار العام" أميناً للجنة إلى جانب 13 عضواً من الجهات ذات العلاقة.

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