القريني مقدماً

اللواء السحيباني يقلد القريني رتبته الجديدة
قلد مدير جوازات منطقة الرياض سعادة اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني مدير شؤون الأفراد بمنطقة الرياض المقدم بدر بن أحمد القريني رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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