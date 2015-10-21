تركي بن محمد بن ناصر سفيراً للنوايا الحسنة

منحت الحكومة الأميركية أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لقب درجة "سفير النوايا الحسنة"، ويأتي هذا تقديراً لدور سموه الكبير في خدمة الشعوب العربية والآسيوية والأفريقية على الصعيد الإنساني.

وشارك الأمير "تركي بن محمد بن ناصر" في عدد من المؤتمرات والندوات التي قدمت الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية في المجتمع في عدد من القارات على المستوى العربي والآسيوي والإفريقي.

ويشغل الأمير تركي بن محمد منصب مدير العلاقات الدولية بوزارة التجارة، ويحمل شهادة الماجستير، وله إسهامات مختلفة أكسبته خبرة كبيرة واسعة، فضلاً عن دوره البارز في جلب كثير من الاستثمارات والشراكات إلى المملكة وتحديداً إلى منطقة جازان بحكم خبرته وعلاقاته الدولية على مختلف الأصعدة وهي حصيلة عمل دؤوب تجاوز العشرين عاماً منحته هذا الاستحقاق والتقدير العالمي والدولي.