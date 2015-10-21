م. الفالح يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لصحة الخليج بالدوحة

يشارك وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في الاجتماع الثاني للجنة وزارء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده اليوم في قطر.

وسيناقش الاجتماع مقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة منتجات التجميل، بالإضافة إلى تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة، وكذلك مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية كما سيناقش الوزراء تنسيق جهود دول المجلس تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية.

كما يتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات ومنها تطوير نظم التمويل الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بدول المجلس، وكذلك خفض استخدامات الدهون المشبعة والمتحولة في دول المجلس وشلل الأطفال والحصبة والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية وموضوع اللوائح الصحية الدولية.

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