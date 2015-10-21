ليلة_الأبطال - 4 أسباب منحت أرسنال الفوز على بايرن ' الذي لا يُقهر '

نجح أرسنال في تحقيق المهمة الصعبة في الدور الأول بعد أن هزم ضيفه بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أرسنال حقق فوزه الأول بعد خسارتين مفاجئتين أمام دينامو زغرب وأولمبياكوس ليتمكن من الإبقاء على آماله بالفوز على بايرن ميونيخ.

ويقدم FilGoal.com تحليلا للمباراة وكيف استطاع أرسنال أن يصل للفوز على بايرن ليصبح أول من يهزمه هذا الموسم.

1 - بيتر تشك

قبل أي شيء يدين أرسنال بالكثير للحارس التشيكي بيتر تشك منذ بداية الموسم إذ قاده لتحقيق الفوز في أكثر من مناسبة، تشك شارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن بعد مشاركتين للكولومبي أوسبينا أمام دينامو زغرب وأولمبياكوس.

تشك تألق وأنقذ فريقه في أكثر من مناسبة كادت أن تقلب أحداث المباراة تماما والبناء التكتيكي البطيء لأرسين فينجر، الحارس التشيكي هو أول حارس يفشل بايرن في هز شباكه هذا الموسم بعد أن تصدى لست محاولات أمام البافاري.

2 - معركة الوسط

أرسنال اليوم لم يكن بمقدوره مجاراة وسط ملعب بايرن ميونيخ بالتأكيد لذلك فضل فينجر عدم البحث عن الاستحواذ بحسب ما قاله الفرنسي العجوز، كان محظوظا بعدم استقباله لأي هدف وكان موفقا بشكل كبير في قراره إذ استطاع لاعبو الوسط في أرسنال تخزين ما لديهم لمجاراة كثرة التمريرات التي كانت سترهق أي فريق يحاول اللعب بخطوط متقدمة.

أرسنال تخلى عن دفاعه المتقدم لتضييق المساحات أمام ليفاندوفسكي الذي هرب مرتين لكنه فشل في النهاية أمام بيتر تشك، قرار موفق آخر من أرسين فينجر.

3 - خطيئة جوارديولا

جوارديولا ارتكب خطأ فادحا وغريبا باستبدال فيدال وشابي ألونسو في الدقيقة 71 من عمر المباراة، رافينيا وكيميتش فقدا الكرة أكثر من فيدال وألونسو بكثير إذ نسبة رافينيا كانت 76% وكيميتش 86% فيما كانت نسبة تمريرات ألونسو وفيدال 94% لكلاهما، أيضا كيميتش لم يصنع فرصة واحدة فيما صنع رافينيا فرصة واحدة فقط.

الأمر ذاته ينطبق على التغطية الدفاعية واستخلاص الكرة والالتحامات الثنائية مع الخصم كانا الثنائي البديل أقل من ألونسو وفيدال مما أفقد بايرن السيطرة على مجريات اللعب والتحكم في سيره.. ليسجل أرسنال الهدفين بعد ذلك.

4 - تغيير طريقة هجوم أرسنال

فينجر استخدم ثيو والكوت كمهاجم مثلما فعل في المباريات الأخيرة لأنه كان الأنسب للطريقة التي اعتمد عليها في ترك الكرة لبايرن والاعتماد على المرتدات لكنه ربما كان مخطئا.. الإنجليزي لم يكن مزعجا وحتى الفرص التي أتيحت له تعامل معها بشكل سيء.

فينجر قرر تغيير طريقة الهجوم بالاعتماد على جيرو الذي بالتأكيد سيزعج دفاع بايرن مع الكرات العالية وقصر قامة كل مدافعي البافاري عدا بواتنج فقط.. وبالفعل استغل أول خطأ من نوير ليسجل أول أهداف أرسنال.

ربما هذا الهدف كان سيأتي مبكرا لو كان دفع بجيرو في بداية المباراة، كان سيخلق مساحات كبيرة بين الدفاع والوسط في بايرن ميونيخ وبالتأكيد ربما كان سيتعامل مع الفرص التي أتيحت لوالكوت خاصة رأسيته في الشوط الأول بشكل أفضل لكن الأمور سارت كما شاء الفرنسي فينجر.