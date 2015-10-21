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زيزو يتدخل لإعادة الشارة لغالي

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زيزو يتدخل لإعادة الشارة لغالي زيزو يتدخل لإعادة الشارة لغالي

يحاول عبد العزيز عبد الشافي زيزو إقناع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بإعادة شارة قيادة الفريق لحسام غالي.

وقال زيزو عبر قناة (سي بي سي):"لقد تشاورت مع رئيس النادي حول إعادة الشارة لغالي، ولكن لم نصل لقرار".

وأضاف مدير قطاع الكرة بالأهليحمود طاهر يكن التقدير لكل اللاعبين الكبار مثل حسام غالي وحسام عاشور".

وأشار إلى أن إصرار عماد متعب على صعود غالي على المنصة لحمل كأس السوبر، كانت لقطة المباراة.

وكان رئيس الأهلي نزع الشارة من غالي بعدما ركلها بقدمه اعتراضًا على قرار الحكم بطرده من مباراة حرس الحدود الموسم الماضي.

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