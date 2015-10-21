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فرنسا: الكويت عقدت على شراء معدات عسكرية فرنسية بقيمة 1.5 مليار يورو

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فرنسا: الكويت عقدت على شراء معدات عسكرية فرنسية بقيمة 1.5 مليار يورو فرنسا: الكويت عقدت على شراء معدات عسكرية فرنسية بقيمة 1.5 مليار يورو
أفاد مصدر مطلع فرنسى بأن دولة الكويت عقد الأربعاء على شراء معدات عسكرية فرنسية بقيمة 1.5 مليار يورو فى إطار اتفاقات استراتيجية فى المجال الأمنى والدفاعى.

و اوضح المصدر ان هذه الصفقة تضاف إلى الاتفاقية التى تم الإعلان عنها فى يونيو الماضى بنحو مليار يورو لتوريد 24 مروحية من طراز "كاراكال لدولة الكويت.

و أضاف انه خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ورئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس الأربعاء سيتم التوقيع على اتفاق فنى بين وزارتى الدفاع للبلدين بشأن الطائرات العمودية "كاراكال" بالإضافة إلى عدد من خطابات النوايا لتوريد عربات وإشراك فرنسا فى برنامج تطوير وتسليح زوارق دورية كويتية.

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