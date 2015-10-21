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الكهرباء: إتاحة 13 مليون "لمبة ليد" من خلال 29 ألف منفذ تابع لـ"التموين"

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الكهرباء: إتاحة 13 مليون "لمبة ليد" من خلال 29 ألف منفذ تابع لـ"التموين" الكهرباء: إتاحة 13 مليون "لمبة ليد" من خلال 29 ألف منفذ تابع لـ"التموين"
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن وضع الآلية الخاصة بتوزيع اللمبات الليد بمنافذ القابضة للصناعات الغذائية يعد خطوة للوصول إلى المواطن بشكل أسرع لتحقيق الهدف من الحملة لترشيد الاستهلاك.

وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بالمساهمة فى المشروع القومى لترشيد وكفاءة الطاقة من خلال توزيع 13 مليون لمبة ليد، وإتاحة اللمبات على البطاقات التموينية وبسعر التكلفة أو بالتقسيط على 24 شهراً بمنافذها التى يبلغ عددها 29 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير إن شركات توزيع الكهرباء ليس لديها إمكانيات لتوزيع منتج بعينه لذلك لجأت الوزارة للتعاون مع جهات حكومية لديها خبرة فى مجال توزيع المنتج.


>- مصدر بالكهرباء: الرئيس حسم تكلفة ومدة تنفيذ محطة الضبعة مع الشركة الروسية
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