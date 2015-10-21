أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يوضح.. لماذا تفوق عبد الحفيظ على الشاطر في مهمة مدير الكرة

Google+ Print
الأهلي يوضح.. لماذا تفوق عبد الحفيظ على الشاطر في مهمة مدير الكرة الأهلي يوضح.. لماذا تفوق عبد الحفيظ على الشاطر في مهمة مدير الكرة

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي أنه كان يفاضل بين سيد عبد الحفيظ وإسلام الشاطر لتولي مهمة مدير الكرة بالجهاز الفني في الموسم الجديد.

وقال زيزو:"بالفعل كانت هناك مفاضلة بينهما، ولكن كفة عبد الحفيظ كانت الأرجح، بفضل خبرته وإلمامه باللوائح، يساعده على الدخول سريعًا في دائرة العمل".

وأضاف عبر قناة (سي بي سي) قائلا:"عبد الحفيظ كان متواجدًا أيضًا منذ عام في الجهاز الفني، والفريق كان يحتاجه أكثر من الشاطر، لأننا في بداية الموسم".

وكان منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي شاغرا بعد إقالة وائل جمعة أول أغسطس الماضي.

وتولى المهمة بشكل مؤقت علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة الذي تمت إقالته مطلع الشهر الجاري، بعد الخسارة من أورلاندو بايرتس والخروج من كأس الكونفدرالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع