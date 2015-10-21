الأهلي يوضح.. لماذا تفوق عبد الحفيظ على الشاطر في مهمة مدير الكرة

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي أنه كان يفاضل بين سيد عبد الحفيظ وإسلام الشاطر لتولي مهمة مدير الكرة بالجهاز الفني في الموسم الجديد.

وقال زيزو:"بالفعل كانت هناك مفاضلة بينهما، ولكن كفة عبد الحفيظ كانت الأرجح، بفضل خبرته وإلمامه باللوائح، يساعده على الدخول سريعًا في دائرة العمل".

وأضاف عبر قناة (سي بي سي) قائلا:"عبد الحفيظ كان متواجدًا أيضًا منذ عام في الجهاز الفني، والفريق كان يحتاجه أكثر من الشاطر، لأننا في بداية الموسم".

وكان منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي شاغرا بعد إقالة وائل جمعة أول أغسطس الماضي.

وتولى المهمة بشكل مؤقت علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة الذي تمت إقالته مطلع الشهر الجاري، بعد الخسارة من أورلاندو بايرتس والخروج من كأس الكونفدرالية.