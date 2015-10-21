3 تحديات ' مصيرية ' تواجه الزمالك أمام دجلة

بخلاف أن المباراة هي الأولى في الدوري المصري ويأمل الزمالك في انطلاقة إيجابية لرحلة الدفاع عن لقبه.. فإن بطل المسابقة يواجه تحديات أخرى أمام وادي دجلة يوم الأربعاء.

ويدخل الزمالك مواجهة وادي دجلة بالجولة الأولى للدوري المصري بعد أيام من خسارته كأس السوبر أمام الأهلي 3-2 في الإمارات.. تبعها أجواء مشحونة بسبب قرارات مرتضى منصور رئيس النادي.

وقرر مرتضى منصور أن تكون المباريات الثلاثة الأولى للزمالك الفرصة الأخيرة لجوزفالدو فيريرا المدير الفني. بالإضافة إلى طلبه عدم إشراك حمادة طلبة في مركز الظهير الأيسر مرة أخرى.

ويستعرض FilGoal.com التحديات الثلاثة التي تواجه الزمالك أمام دجلة..

طريقة اللعب

الزمالك اعتاد على اللعب بطريقة 4-3-3 مع فيريرا.. وهي التي لا ترضي إدارة النادي وفقا لتصريحات مرتضى منصور المتكررة برغبته في اللعب بثنائي هجومي.

ليس هذا فحسب، وإنما رغبته في إشراك أيمن حفني الذي لم يبدأ أساسيا أمام الأهلي لصالح محمد إبراهيم.

وفي ظل غياب أحمد حمودي وإبراهيم عبد الخالق للإصابة.. فهل يفكر فيريرا في تحويل طريقته إلى 4-2-3-1.

قائمة الزمالك تضم في مركز الأجنحة كلا من محمد إبراهيم ومحمود كهربا وأيمن حفني ومصطفى فتحي.

وفي الهجوم محمد سالم وباسم مرسي.. وكل الخيارات متاحة أمام البرتغالي.

تصريحات بعد المباراة

السؤال المُحير والتحدي الأكبر للزمالك عقب مبارياته يكون من خلال تصريحات رئيسه.

فقد أبدى مرتضى منصور في أكثر من مناسبة عدم رضائه عن أداء الفريق رغم الفوز.. وهو الحال بالطبع في أوقات التعادلات والخسائر.

ولهذا فإن الزمالك مطالب بتقديم أداء مُرضيا لجماهيره وإدارته أمام وادي دجلة بجانب النتيجة من أجل عودة الهدوء إلى داخل البيت الأبيض.

عقوبات اللاعبين

فرض الزمالك عقوبات مغلظة على لاعبيه عقب مباراة السوبر.. وصلت إلى تغريم كهربا أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة 300 ألف جنيه لعدم تنفيذه تعليمات مدربه وتسديد ركلة جزاء.

أيضا محمد إبراهيم تم تغريمه 150 ألف جنيه لتركه كهربا يقوم بتصويب ركلة الجزاء.

أحد الثنائي على الأقل سيشارك في المباراة.. وطلب كهربا من مرتضى منصور تخفيض الغرامة الموقعة عليه، ووعده رئيس الزمالك بذلك بشرط التركيز.

وفي ظل أن كهربا أهدر ركلة جزاء كانت ستغير اتجاه لقب كأس السوبر.. فالضغط يقع على اللاعب جماهيريا وإداريا، فهل سينجح في تجاوزه أمام دجلة؟