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أولتراس أهلاوي يعلن: سنحضر مباراة الأهلي وطلائع الجيش

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أولتراس أهلاوي يعلن: سنحضر مباراة الأهلي وطلائع الجيش أولتراس أهلاوي يعلن: سنحضر مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أعلن أولتراس أهلاوي حضوره لمباراة الأهلي المقبلة أمام طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في أولى جولات الدوري المصري.

ونشرت الرابطة المنتمية للنادي الأهلي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا أكدت فيه نيتها التواجد في مدرجات ملعب بتروسبورت لمساندة الفريق في مباراته أمام طلائع الجيش.

وأكدت الرابطة في بيانها إنها حاولت عرض أكثر من حل من أجل العودة لحضور المباريات عن طريق وجود شركات خاصة للتأمين، او أن الجمهور يقوم بتأمين نفسه بمساعدة من أمن الأهلي، لكن لم يستجيب له أي شخص.

وأضافت"جمهور الأهلي تواجد في مباراة أورلاندو فى البطولة الكونفدرالية.. ورغم هزيمة الأهلي لكن المباراة عدت بسلام ونفس الجمهور تواجد في تدريبات الفريق مرات ومرات

ومرات وبالآلاف ولم يحدث أي مشاكل".

وواصل البيان"جمهور الكورة عايز يرجع الاستاد.. عايز يبقى في مكانة الطبيعي.. واضحة ومش محتاج لا تفسير ولا شرح".

وأتم البيان"الكرة للجماهير".

عجبكم شكل الجمهور فى السوبر ؟؟ حسيتوا الجمهور مهم يبقى فى المباريات.. فهمتوا معنى الكرة للجماهير ؟؟ اللى شفتوه هيفرق مع...

Posted by Ultras Ahlawy - UA07 on Tuesday, 20 October 2015

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