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صالح جمعة يفسر.. لماذا لا يشارك مع الأهلي

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صالح جمعة يفسر.. لماذا لا يشارك مع الأهلي صالح جمعة يفسر.. لماذا لا يشارك مع الأهلي

لماذا لا يشارك صالح جمعة مع الأهلي رغم أنه جاء النادي وهو نجم دولي له خبرات في الملاعب الأوروبية؟

النجم المصري لديه التفسير والرد على هذا السؤال. وقد أفصح عبر قناة TEN "هناك خبرات كبيرة جدا وأسماء لها شأن كبير داخل الأهلي".

وتابع "لم أقض سوى فترة قصيرة في الأهلي. مثلا مع كابتن فتحي مبروك في مباريات كان يريد الاعتماد على ثنائي ارتكاز بنزعة دفاعية".

وأضاف "أحترم الرجل طبعا وهو والد لي".

وأكمل "الآن هناك مدرب جديد قادم هو جوزيه بيسيرو وموسم طويل بالتأكيد سأنال فرصتي فيه".

جمعة انضم للأهلي قادما من إنبي بعد قراره بعدم استكمال مسيرته في أوروبا مع نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي.

لعب جمعة فور وصوله في مباريات الأهلي بالكونفدرالية الإفريقية، ثم بات حبيسا لمقاعد البدلاء في الأدوار الختامية للبطولة ولم يشارك في نهائي كأس والسوبر كذلك.

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