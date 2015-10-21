فريق أحلام في الجول – كريم فهمي يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر .. صبغة أهلاوية

اختيارات المؤلف والممثل كريم فهمي كانت واضحة منذ البداية، فهو يبحث عن الأهداف ويهتم بصناعة هجمة منظمة من وسط الملعب، "ثلاثي" مهاري في الوسط أمامهم "ثنائي" هجومي مكرر، يختاره أغلب الباحثون عن أفضل 11 لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

وشارك شقيق الفنان أحمد فهمي في لعبة FilGoal.com لاختيار فريق أحلام الكرة المصرية، والتي كشفت أنه سيلعب بخطة 4-1-3-2 بصبغة أهلاوية.

ويتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار فريق أحلامك من بين نجوم الكرة المصرية ومشاركة أصدقائك، من خلال لعبة تفاعلية. يمكنك المشاركة فيها بضغطة زر واحدة.

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