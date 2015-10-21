فريق أحلام في الجول – خالد تاج يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر .. جيل ذهبي

لم يندفع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين هجوميا، كما أنه لم يتراجع دفاعيا، فحافظ على التوازن عند اختياره لفريق أحلامه، ووقع اختياره على أسماء ربما لم يذكرها البعض في أفضل 11 لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

وشارك خالد تاج الدين في لعبة FilGoal.com لاختيار فريق أحلام الكرة المصرية، والتي كشفت أنه سيلعب بخطة 4-4-2 بشكلها الكلاسيكي.

ويتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار فريق أحلامك من بين نجوم الكرة المصرية ومشاركة أصدقائك، من خلال لعبة تفاعلية. يمكنك المشاركة فيها بضغطة زر واحدة.

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