زيزو: الأهلي تضرر أكثر من الزمالك بـ ' وقفة ' رمضان صبحي

يرى عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي أن الفريق تأثر بالسلب أكثر من الزمالك بوقوف رمضان صبحي على الكرة خلال مباراة السوبر.

وأثارت هذه اللعبة حالة كبيرة من الغضب لدى لاعبي الزمالك، مما تسبب في إيقاف اللقاء 10 دقائق وخروج طاقم التحكيم الإسباني من ملعب هزاع بن زايد.

وقال زيزو: "الضرر طال الأهلي أكثر من الزمالك بسبب وقفة رمضان صبحي، لأنه أثر على تركيز لاعبيه، وعطل أداء الفريق آخر 20 دقيقة".

وأضاف عبر قناة (CBC): "كان من الممكن أن يحافظ الأهلي على فوزه 3-1، أو على الأقل لا يلعب الفريق تحت ضغط آخر 10 دقائق بعدما أصبحت النتيجة 3-2".

وواصل: "ما فعله رمضان صبحي ليس خطأ، وإلا كان عاقبه الحكم الإسباني، ولكنها بالطبع استفزاز بالمنافس، وكان رد الفعل عليها مبالغًا فيه".

وأتم: "رمضان صبحي لجأ لهذه الحركة للاستعراض، ويفعلها نجوم كثيرين مثل نيمار، ولكنها أتت بأثر عكسي، واستتفرت طاقة لاعبي الزمالك في الملعب".