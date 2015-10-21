صحافة المواطن: بالفيديو.. سطو مسلح على أحد مصانع الشرقية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين مناشدة لمحافظ الشرقية للتوجيه بضبط عدد من البلطجية بعد قيامهم بالسطو المسلح على مصنع بالصالحية الجديدة.

وأرسل القارئ فيديو التقطته كاميرا مراقبة، يوضح اعتداء عدد من الأشخاص الملثمين على العمال بالمصنع أثناء الوردية الليلية.

وأضاف القارئ أن البلطجية مسيطرين على المصنع وأن العمال لا يذهبون للعمل به خوفا منهم، مشيرا إلى أن العمل تعطل بالمصنع رغم وجود طلبيات من المقرر أن يتم توريدها ما يضع المصنع فى مأزق.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



>

>