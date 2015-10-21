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احتجاز نجل نائب مأمور دسوق فى واقعة "السيارة المسروقة" لعرضه على النيابة

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احتجاز نجل نائب مأمور دسوق فى واقعة "السيارة المسروقة" لعرضه على النيابة احتجاز نجل نائب مأمور دسوق فى واقعة "السيارة المسروقة" لعرضه على النيابة
احتجزت المباحث الجنائية، نجل نائب مأمور مركز شرطة دسوق حاصل على ليسانس حقوق ويعمل فى مجال مستلزمات التجميل داخل قسم ثان المحلة فى المحضر 15888جنح ثان المحلة، بعد أن تمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم ثان المحلة ومباحث المرور، من ضبطه بميدان الششتاوى دائرة القسم مستقلا سيارة ملاكى بـ"زجاج فاميه ملون" ولوحاتها المعدنية بدون دمغة وعدم حمله رخصتى القيادة والتسيير، حيث تبين من فحص السيارة أنها مبلغ بسرقتها فى دائرة قسم أول المنصورة.

وكشف مصدر أمنى، أن والده حاول التدخل لإخراج نجله وحل المشكلة إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، وقرر تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة.

ويقوم ضباط المباحث بفحص نجل نائب مأمور مركز دسوق، للوقوف على كيفية حصوله على تلك السيارة وعرضه على النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء للتحقيق.


>- ضبط نجل نائب مأمور مركز "دسوق" بحوزته سيارة مسروقة بالمحلة
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