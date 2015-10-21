موجز الصحافة المحلية.. مين اللى طفى "النور"؟!

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "مين اللى طفى "النور"؟!، حيث منى حزب النور بخسارة كبيرة فى الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية الحالية، بعد أن حصل أغلب مرشحيه على أصوات محدودة، حسب المؤشرات الأولية لفرز الأصوات، فيما يخوض عدد قليل من مرشحى الحزب، جولات الإعادة، فيما اكتسحت قائمة «فى حب مصر » نتيجة القوائم فى عقر دار الحزب السلفى فى الإسكندرية.

وتختلف نتائج الحزب خلال الانتخابات الحالية، عن نتائجه خلال برلمان 2012، فى أولى تجاربه البرلمانية، حيث نجح فى الحصول على 112 مقعدا، بنسبة 22%، من إجمالى عدد المقاعد، وبدا وقتها كالحصان الأسود للانتخابات، حيث حصل على المركز الثانى بعد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، ليزيد بذلك نسبة تمثيل تيار الإسلام السياسى فى البرلمان، ليصل إلى 70% من إجمالى عدد المقاعد، بينما تراجع الحزب السلفى، ولم يستطع المنافسة فى عدد من الدوائر، حتى فى المحافظات التى يكثر فيها قواعده، كالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وقالت جريدة "الأهرام" إن اللواء أ.ح أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية، قال إن القوات البحرية بالقوات المسلحة قادرة على حماية المياه الإقليمية والاقتصادية والسواحل المصرية، وتمتلك وحدات ذات تقنية عالية للعمل فى كل المجالات القتالية المكلفة بها لفرض "سيادة الدولة" بممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومطاردة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين أو الإضرار بمقدرات الشعب المصرى، وأضاف بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية الـ48، أن القوات البحرية تقوم بدور مهم وحيوى فى تقديم الدعم لأجهزة الدولة، والاشتراك فى أعمال الإنقاذ البحرى، ومكافحة التلوث البحرى، وعمليات الإخلاء، وتقديم المعاونة بالإنقاذ للسفن السياحية التى تتعرض للمحن فى حالات الطقس الردىء خاصة بمنطقة البحر الأحمر وشرم الشيخ، ومكافحة أعمال تهريب البضائع بالبحر كالسولار والسجائر والأدوية ذات الطبيعة الخطرة.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" أن اجتماعا حكوميا رسميا شهد مؤخرا خلافا بين وزراء المجموعة الاقتصادية وهشام رامز محافظ البنك المركزى على خلفية تصاعد أزمة النقد الأجنبى والإجراءات والقرارات الأخيرة لـ"رامز" بشأن سوق الصرف وخفض الجنيه مقابل الدولار.

وأوضحت جريدة "الشروق" أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أكد أن عزوف الناخبين عن المشاركة فى المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية هو رسالة للقيادة السياسية ولابد من تداركها ومعرفة الأسباب وراء ذلك، باعتبارها ظاهرة سلبية تسىء لسمعة مصر، موضحا أن هناك دورا وتعاونا بين الجهاز ومجلس النواب القادم فى وجود رقابة على المسئولين والموظفين بالدولة.