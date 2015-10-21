مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى إطلاق عناصر إجرامية النارعلى قوات الأمن بقليوب

لقيت طفلة 9 سنوات تدعي "شهد ع س " مصرعها، وأصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة خلال اشتباكات قوات الأمن مع عناصر إجرامية فى قليوب بمحافظة القليوبية.

شهدت قليوب، إطلاق بعض العناصر الإجرامية أعيرة نارية صوب القوات المتمركزة بمنطقة زاوية النجار التابعة لمركز قليوب، وهى إحدى البؤر الإجرامية، والذى تصادف مع مرور الطفلة ومعها 3 أشخاص أخرين، مما أدى إلى إصابتها بطلقات نارية وتوفيت فى الحال وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات.

وأكد مصدر أمنى، أن قوات الأمن حاصرت تمركز العناصر الإجرامية وقام الأهالى بقطع الطريق لمدة ربع ساعة تنديدا بمقتل الطفلة، لكنهم عندما وجدوا تحركا أمنيا لضبط الجناة تفرقوا.