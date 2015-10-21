أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى إطلاق عناصر إجرامية النارعلى قوات الأمن بقليوب

Google+ Print
مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى إطلاق عناصر إجرامية النارعلى قوات الأمن بقليوب مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى إطلاق عناصر إجرامية النارعلى قوات الأمن بقليوب
لقيت طفلة 9 سنوات تدعي "شهد ع س " مصرعها، وأصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة خلال اشتباكات قوات الأمن مع عناصر إجرامية فى قليوب بمحافظة القليوبية.

شهدت قليوب، إطلاق بعض العناصر الإجرامية أعيرة نارية صوب القوات المتمركزة بمنطقة زاوية النجار التابعة لمركز قليوب، وهى إحدى البؤر الإجرامية، والذى تصادف مع مرور الطفلة ومعها 3 أشخاص أخرين، مما أدى إلى إصابتها بطلقات نارية وتوفيت فى الحال وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات.

وأكد مصدر أمنى، أن قوات الأمن حاصرت تمركز العناصر الإجرامية وقام الأهالى بقطع الطريق لمدة ربع ساعة تنديدا بمقتل الطفلة، لكنهم عندما وجدوا تحركا أمنيا لضبط الجناة تفرقوا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365