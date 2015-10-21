القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ومباحث القنطرة غرب، القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، ومعاونيه بالقبض على المدعو (ف .س . ح) 24 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت مايقرب من 5 كيلو جرام، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.